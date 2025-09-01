Пушков: Меркель создала крупнейший миграционный кризис в истории Европы

Пушков также охарактеризовал Меркель как «хитрую карьеристку из бывшей ГДР». По его мнению, она всегда хотела зарекомендовать себя в либеральном лагере, оставаясь «своей в доску», но не обладала достаточной глубиной мысли. Сенатор подытожил, что Германия и Европа до сих пор не могут справиться с последствиями её решений.