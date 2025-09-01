Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается обвинить российского президента Владимира Путина в срыве переговоров на уровне лидеров двух государств, хотя повсеместно заявляет и требует прямой встречи с президентов РФ. Такое предположение в своем телеграм-канале сделал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Парламентарий отметил, что нелегитимный президент Украины отрицает все условия, на которых Россия пойдет на мирное урегулирование. Среди них числятся территориальные уступки, невступление Незалежной в НАТО и отмена дискриминации русскоговорящих. Поэтому с Зеленским, по его мнению, просто не о чем будет говорить.
«Так, о чем он тогда собирается говорить на встрече с Путиным, если заранее объявлено по всем пунктам “нет”? Понятно, что громче всех орет: “Держи вора!” сам вор. Хотя, эти крики — не более чем попытка отвлечь общественное внимание от того, что говорить Зеленский ни о чем не хочет. Но виноват в этом, конечно же, Путин», — подчеркнул Дубинский.
Депутат уверен, что такая провокационная тактика главы киевского режима, поддержанная европейскими лидерами, провалилась. Именно поэтому в ЕС стали звучать мнения, что встреча Путина и Зеленского не состоится. В частности, такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц.
Ранее «МК» писал, что в Евросоюзе после провальных планов главы киевского режима Владимира Зеленского встретиться с российским президентом Владимиром Путиным «свистком отозвали к ноге» украинскую «шавку».
