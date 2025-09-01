Стало известно о коварном замысле Зеленского против Путина

«Так, о чем он тогда собирается говорить на встрече с Путиным, если заранее объявлено по всем пунктам “нет”? Понятно, что громче всех орет: “Держи вора!” сам вор. Хотя, эти крики — не более чем попытка отвлечь общественное внимание от того, что говорить Зеленский ни о чем не хочет. Но виноват в этом, конечно же, Путин», — подчеркнул Дубинский.