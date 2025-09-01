Путин поздравил школьников и педагогов с Днем знаний в видеообращении

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов колледжей и вузов, а также педагогов и родителей с Днем знаний. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. Путин особенно отметил первоклассников, для которых начинается новый этап жизни, полный открытий и возможностей. Он подчеркнул, что 1 сентября — важный день для каждого россиянина, связанный с началом пути к взрослой жизни. Президент пожелал учащимся успехов, а учителям и родителям — здоровья и благополучия.