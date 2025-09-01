Глава РФПИ Дмитриев высмеял «изоляцию» России, показав фото с саммита ШОС

Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 04:39. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.