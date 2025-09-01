Ричмонд
Глава РФПИ Дмитриев высмеял «изоляцию» России, показав фото с саммита ШОС

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления об «изоляции» России, опубликовав в социальной сети X видео с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На кадрах запечатлен момент совместного фотографирования участников, включая президента России Владимира Путина.

Дмитриев сопроводил видео подписью: «Изолированная» Россия«. Он также отметил, что “никто не помнит неудачника” — бывшего президента США Джо Байдена. На кадрах также видно, как некоторые участники саммита пожимают руку российскому лидеру после общей фотографии.

Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 04:39. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Китае выразил радость по поводу партнерства и диалога между странами, охарактеризовав отношения Москвы и Еревана как «братские».

