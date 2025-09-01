Дмитриев опубликовал фото с Путиным на саммите ШОС и пошутил про изоляцию России

«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", — с иронией написал Дмитриев в телеграм-канале.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что приём в рамках саммита прошёл в невероятно тёплой и радушной обстановке. По его словам, вечер запомнился великолепным концертом и обильным ужином.
