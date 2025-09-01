Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев опубликовал фото с Путиным на саммите ШОС и пошутил про изоляцию России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опубликовал фото с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. На кадрах запечатлён президент РФ Владимир Путин с мировыми лидерами.

«Изолированная» Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества", — с иронией написал Дмитриев в телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что приём в рамках саммита прошёл в невероятно тёплой и радушной обстановке. По его словам, вечер запомнился великолепным концертом и обильным ужином.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше