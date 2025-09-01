Симоньян: Трамп проявил свои истинные качества во время покушения на него

Она подчеркнула, что мгновенная реакция Трампа в момент выстрелов, когда угроза смерти была крайне реальна, показала его стойкость и самообладание. В ситуации, когда один неверный шаг мог стоить жизни, президент не упал, не растерялся и не проявил истерику, что, по мнению Симоньян, раскрывает внутреннюю силу человека.