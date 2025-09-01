Симоньян: Трамп проявил свои истинные качества во время покушения на него

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила действия президента США Дональда Трампа во время покушения на него летом 2024 года в американском городе Батлер как проявление его настоящих человеческих качеств.
Она подчеркнула, что мгновенная реакция Трампа в момент выстрелов, когда угроза смерти была крайне реальна, показала его стойкость и самообладание. В ситуации, когда один неверный шаг мог стоить жизни, президент не упал, не растерялся и не проявил истерику, что, по мнению Симоньян, раскрывает внутреннюю силу человека.
Журналистка отметила, что подготовиться к публичным выступлениям или даже проверке на детекторе лжи возможно, но к внезапным экстремальным обстоятельствам заранее не подготовишься. Реакция Трампа на смертельную угрозу, по её словам, стала показателем истинной мужской стойкости.
Ранее Маргарита Симоньян отметила, что президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, объединяет любовь к родине, приверженность традиционным ценностям и гордость за мощь своих стран.