Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян: Трамп проявил свои истинные качества во время покушения на него

Мгновенная реакция Трампа в момент выстрелов, когда угроза смерти была крайне реальна, показала его стойкость и самообладание.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила действия президента США Дональда Трампа во время покушения на него летом 2024 года в американском городе Батлер как проявление его настоящих человеческих качеств.

Она подчеркнула, что мгновенная реакция Трампа в момент выстрелов, когда угроза смерти была крайне реальна, показала его стойкость и самообладание. В ситуации, когда один неверный шаг мог стоить жизни, президент не упал, не растерялся и не проявил истерику, что, по мнению Симоньян, раскрывает внутреннюю силу человека.

Журналистка отметила, что подготовиться к публичным выступлениям или даже проверке на детекторе лжи возможно, но к внезапным экстремальным обстоятельствам заранее не подготовишься. Реакция Трампа на смертельную угрозу, по её словам, стала показателем истинной мужской стойкости.

Ранее Маргарита Симоньян отметила, что президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, объединяет любовь к родине, приверженность традиционным ценностям и гордость за мощь своих стран.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах. Деятельность последней охватывает вопросы редакционной политики, информационного вещания и международных коммуникаций: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше