В США заявили о дурном пути и страхе европейских лидеров из-за Украины

Европейские лидеры, взявшие курс на продолжение украинского конфликта и отказавшиеся от дипломатии, пошли по контрпродуктивному пути. Об этом заявил известный американский экономист и профессор Джеффри Сакс, передает РИА Новости.

«Все европейские лидеры, поддерживающие войну, крайне непопулярны среди собственного народа. Это справедливо в отношении Стармера, Мерца, Макрона и других», — отметил он.

Экономист назвал политику евролидеров дурной. И добавил, что они либо боятся дипломатии в решении украинского вопроса, либо просто не понимают, что делать.

Ранее «МК» писал, что Сакс заявил о риске для канцлера Германии Фридрихе Мерце стать самым худшим главой страны за всю историю. Он не представляет интересов своего народа, поэтому граждане его не поддерживают.

