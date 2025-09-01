Европейские лидеры, взявшие курс на продолжение украинского конфликта и отказавшиеся от дипломатии, пошли по контрпродуктивному пути. Об этом заявил известный американский экономист и профессор Джеффри Сакс, передает РИА Новости.
«Все европейские лидеры, поддерживающие войну, крайне непопулярны среди собственного народа. Это справедливо в отношении Стармера, Мерца, Макрона и других», — отметил он.
Экономист назвал политику евролидеров дурной. И добавил, что они либо боятся дипломатии в решении украинского вопроса, либо просто не понимают, что делать.
Ранее «МК» писал, что Сакс заявил о риске для канцлера Германии Фридрихе Мерце стать самым худшим главой страны за всю историю. Он не представляет интересов своего народа, поэтому граждане его не поддерживают.
