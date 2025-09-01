В Финляндии организуют 18-часовой флешмоб за открытие границы с Россией

Один из организаторов, депутат городского совета Иван Девяткин, сообщил, что флешмоб пройдёт в Лаппеенранте, которая находится недалеко от российской границы. Девяткин подчеркнул, что людям иногда приходится ожидать 18 часов на эстонском КПП для пересечения границы. Цель мероприятия — показать властям, что поездки из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию многим недоступны.