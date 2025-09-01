Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии организуют 18-часовой флешмоб за открытие границы с Россией

В Финляндии 1 сентября организуют флешмоб в поддержку открытия границы с Россией. Участники акции встанут в условную очередь на 18 часов. Это станет знаком солидарности с теми, кто не может перейти эстонский КПП Нарва, чтобы попасть в РФ.

Источник: Life.ru

Один из организаторов, депутат городского совета Иван Девяткин, сообщил, что флешмоб пройдёт в Лаппеенранте, которая находится недалеко от российской границы. Девяткин подчеркнул, что людям иногда приходится ожидать 18 часов на эстонском КПП для пересечения границы. Цель мероприятия — показать властям, что поездки из Финляндии в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию многим недоступны.

Депутат добавил, что участники акции подпишут обращение в горсовет Лаппеенранты. В этом обращении они предложат обратиться к властям Финляндии и рассмотреть возможность контролируемого открытия пограничного перехода Нуйямаа (МАПП Брусничное).

Как сообщал Life.ru, в начале августа в Финляндии прошёл автопробег за открытие границы с Россией. Организатором тогда стал тот же депутат местного горсовета.