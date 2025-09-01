Задержанный по убийству экс-спикера Рады Парубия дал показания

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, дал первые показания, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский объявил о задержании подозреваемого и отметил: «Есть первые показания подозреваемого. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств этого преступления». Об этом президенту доложил генеральный прокурор Руслан Кравченко.
Андрей Парубий был убит 30 августа на одной из улиц Сиховского района Львова. По данным следствия, в него несколько раз выстрелил прохожий, одетый в форму курьера службы доставки Glovo. После совершения преступления подозреваемый спрятал пистолет в сумку и скрылся на электровелосипеде. Как сообщалось, за полгода до убийства Парубий просил предоставить ему охрану, однако получил отказ.
Задержание подозреваемого произошло спустя 36 часов после инцидента, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он подчеркнул, что убийство было тщательно спланировано: изучался маршрут передвижения жертвы, продумывался план побега.
Андрей Парубий — украинский политик, активный участник «оранжевой революции» и Евромайдана, занимавший пост спикера Верховной Рады с 2016 по 2019 год.