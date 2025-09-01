Задержанный по убийству экс-спикера Рады Парубия дал показания

Андрей Парубий был убит 30 августа на одной из улиц Сиховского района Львова. По данным следствия, в него несколько раз выстрелил прохожий, одетый в форму курьера службы доставки Glovo. После совершения преступления подозреваемый спрятал пистолет в сумку и скрылся на электровелосипеде. Как сообщалось, за полгода до убийства Парубий просил предоставить ему охрану, однако получил отказ.