В США взбесились из-за решения Индии по России и Китаю

В США вызвало бурю недовольства решение Индии в пользу отношений с Россией и Китаем, а не с Соединенными Штатами.

В США вызвало бурю недовольства решение Индии в пользу отношений с Россией и Китаем, а не с Соединенными Штатами. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на станице в соцсети Х.

«США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию. Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают», — подчеркнул он.

По его словам, Нью-Дели выбрал курс на независимость и свободу в проведении внешней политики. Несколько дней назад вступили в силу новые повышенные пошлины США для продукции из Индии.

Ранее «МК» писал, что глава КНР Си Цзиньпин принимает в Пекине лидеров Индии и России, что западные аналитики уже называют серьезным ударом по влиянию США. Индию оттолкнули тарифной политикой Трампа, а Россию постепенно выводят из изоляции дипломатические жесты Пекина — и Си сумел использовать это в своих интересах.

