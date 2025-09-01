Путин поздравил россиян с Днём знаний

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к ученикам, их родителям и педагогам по случаю начала нового учебного года. Особые слова глава государства адресовал первоклассникам, дав им напутствие «в добрый путь». Видеообращение российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин назвал День знаний праздником, с которым связана биография каждого человека. Он отметил, что все помнят чувства радости и волнения, испытываемые в этот день. Президент охарактеризовал школьную пору как время становления, развития и раскрытия их талантов.
«Особо хочу поздравить ребят, для которых прозвенит первый звонок. Для вас, наши дорогие первоклассники, начинается новая, ответственная и, уверен, увлекательная пора — время вашего становления и развития, раскрытия способностей и талантов», — подчеркнул президент.
Глава государства заверил, что правительство приложит все усилия для создания наилучших условий для получения знаний. Целью этой работы он назвал возможность для каждого ребенка вырасти здоровым, получить качественное образование и выбрать дело по душе.
«Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза», — добавил Владимир Путин.
В заключение российский лидер пожелал успехов и здоровья всем учителям, а также родителям и родственникам учащихся.
Напомним, что согласно новому порядку, школы будут работать без нулевых уроков и обучения в три смены. Начало занятий первой смены установлено не ранее 08:00, а окончание второй смены — не позднее 19:00. Для учеников пятых, девятых классов и детей с ограниченными возможностями здоровья введено обучение исключительно в первую смену.
Министр просвещения Сергей Кравцов отмечал, в РФ определили нормы времени для выполнения домашних заданий школьниками. Первоклассники должны тратить на домашние задания один час, ученики второго и третьего классов — полтора часа, а четвероклассники — два часа. Школы обязаны следить за объемом заданий по всем предметам для каждого класса.
Психолог Дарья Михайлова рассказала, как подготовить первоклассника к школе. Ведь начало учебного года и первый звонок — большой стресс для ребенка. Новый распорядок дня, требования и незнакомая среда могут вызвать у первоклассников тревогу.