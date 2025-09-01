Путин поздравил россиян с Днём знаний

Напомним, что согласно новому порядку, школы будут работать без нулевых уроков и обучения в три смены. Начало занятий первой смены установлено не ранее 08:00, а окончание второй смены — не позднее 19:00. Для учеников пятых, девятых классов и детей с ограниченными возможностями здоровья введено обучение исключительно в первую смену.