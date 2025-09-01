Трамп заявил о победе над преступностью в Вашингтоне

11 августа на пресс-конференции в Белом доме Трамп отмечал, что «преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля», поэтому американский лидер объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для обеспечения правопорядка. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства. 22 августа глава Белого дома сообщил о готовности задействовать ресурсы федерального правительства, в том числе регулярную армию, для активизации борьбы с криминалом в других мегаполисах, включая Чикаго и Нью-Йорк.