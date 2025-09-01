Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг вышла из Барселоны и направилась к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать его блокаду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Источник: © РИА Новости

«Флотилия вышла из Барселоны к сектору Газа в воскресенье с гуманитарной помощью и активистами на борту», — пишет агентство.

Отмечается, что активисты собираются доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход в этот палестинский регион для доставки помощи, а также открытия гуманитарного морского коридора. В Барселоне активистов провожали тысячи людей.

Пока в морской конвой входят около 20 судов, однако на последнем этапе путешествия эта цифра возрастет до примерно 70, поскольку к нему присоединятся суда в портах Италии и Туниса.

Во флотилию, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, входят делегации из 44 стран.

Это будет четвертая попытка прорвать блокаду сектора Газа в этом году, и, как заявляется, крупнейшая за все время попытка прорвать блокаду палестинского региона по морю за 18 лет.

Объединение активистов получило название «Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)», они пришла на смену «Флотилии свободы».

Узнать больше по теме
Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки
Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше