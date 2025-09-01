Флотилия Тунберг направилась к сектору Газа

«Флотилия вышла из Барселоны к сектору Газа в воскресенье с гуманитарной помощью и активистами на борту», — пишет агентство.
Отмечается, что активисты собираются доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Они требуют обеспечить безопасный проход в этот палестинский регион для доставки помощи, а также открытия гуманитарного морского коридора. В Барселоне активистов провожали тысячи людей.
Пока в морской конвой входят около 20 судов, однако на последнем этапе путешествия эта цифра возрастет до примерно 70, поскольку к нему присоединятся суда в портах Италии и Туниса.
Во флотилию, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, входят делегации из 44 стран.
Это будет четвертая попытка прорвать блокаду сектора Газа в этом году, и, как заявляется, крупнейшая за все время попытка прорвать блокаду палестинского региона по морю за 18 лет.
Объединение активистов получило название «Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)», они пришла на смену «Флотилии свободы».