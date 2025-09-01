Медведев обратился к лидерам ЕС с плохими новостями: он упомянул Трампа и итоги Второй мировой

Напомним, что информация о возможной «смерти» Дональда Трампа начала распространяться в соцсетях после заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности возглавить страну в случае необходимости. Тут все обнаружили, что Трамп уже несколько дней не появляется на публике. Заговорили о замеченных ранее гематомах на руке президента, которые могли быть следствием хронической венозной недостаточности, и вспомнили, что точно такие же синяки появились перед смертью у королевы Великобритании Елизаветы II.