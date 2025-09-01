Ричмонд
Медведев обратился к лидерам ЕС с плохими новостями: он упомянул Трампа и итоги Второй мировой

Медведев о плохих новостях для Макрона и Мерца: Трамп жив, РФ продвигается.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал заявление, адресованное канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Российский политик озвучил для западных лидеров две плохие новости.

В своей публикации в социальной сети X Медведев написал, что новости касаются президента США Дональда Трампа и продвижения российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

«PS: И две плохие новости для братьев-близнецов: 1. Трамп жив. 2. Россия продвигается вперед», — указал он.

К своему посту заместитель председателя Совбеза прикрепил скриншот с развернутым текстом. В нем Мерц и Макрон были названы двуяйцевыми близнецами, один из которых жаждет мести, а другой пытается шантажировать Трампа, используя имя президента России Владимира Путина.

Медведев также добавил, что западные политики забыли уроки, которые были преподнесены Второй мировой войной. Он подчеркнул, что в конечном счете все может завершиться так же, как и в 1945 году. По его словам, в итоге их будут «опознавать по зубам».

Напомним, что информация о возможной «смерти» Дональда Трампа начала распространяться в соцсетях после заявления вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности возглавить страну в случае необходимости. Тут все обнаружили, что Трамп уже несколько дней не появляется на публике. Заговорили о замеченных ранее гематомах на руке президента, которые могли быть следствием хронической венозной недостаточности, и вспомнили, что точно такие же синяки появились перед смертью у королевы Великобритании Елизаветы II.

Однако уже 30 августа Трамп вышел в свет, окончательно развеяв слухи о своей смерти, которые недавно циркулировали в СМИ. Информация о его гибели вызвала бурные обсуждения в социальных сетях и стала предметом многочисленных споров.

Тем временем начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов выступил с официальным обращением. В ходе него он отметил успехи российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Герасимов подчеркнул, что сейчас российская армия продолжает добиваться поставленных целей в ДНР и ЛНР. В первом регионе освобождено уже 79% территорий, во втором — 99,7% территорий соответственно. Помимо прочего, СВО планируется продолжить наступлением.

