Военный контингент ЕС готовят к переброске на Украину: Фон дер Ляйен раскрыла план Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть результатом мирного урегулирования, а не его условием. Она подчеркнула, что обсуждаемые в Европе гарантии безопасности ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях.