Военный контингент ЕС готовят к переброске на Украину: Фон дер Ляйен раскрыла план Запада

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении стран Европейского союза направить своих военных на Украину. По ее словам, это необходимо для предоставления гарантий безопасности стране после завершения боевых действий.
По утверждению главы ЕК, европейские столицы в настоящее время завершают подготовку «довольно точного плана» относительно возможного развертывания сил. Данная инициатива, как подчеркнула фон дер Ляйен, получит полное обеспечение со стороны Соединенных Штатов Америки и их ресурсов.
Она добавила, что участниками процесса уже согласована последовательная программа действий в формате «дорожной карты». Администрация США, по ее заверению, поддержала этот документ и достигнутые в нем договоренности.
Фон дер Ляйен также обратила внимание на позицию президента США Дональда Трампа, который, по ее словам, неоднократно высказывался в поддержку возможной отправки воинского контингента стран Евросоюза на украинскую территорию. Речь идет исключительно о постконфликтном периоде.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть результатом мирного урегулирования, а не его условием. Она подчеркнула, что обсуждаемые в Европе гарантии безопасности ведут к деградации стратегической стабильности на региональном и глобальном уровнях.
В свою очередь, о присутствии иностранного контингента на Украине неоднократно высказывался глава Министерства внутренних дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркивал, что размещение военных третьих стран на Украине для Москвы неприемлемо. Причем ни под каким предлогом.
Ранее в США обозначили три ключевых требования для предоставления Украине гарантий безопасности. В частности, от Киева ожидают согласия на нейтральный статус, отсутствие иностранных военных на своей территории и отказ от вступления в любые военные блоки.
Трамп заявил, что во время его нахождения на посту американского лидера на территории Украины не будут размещены войска США. По словам президента, Вашингтон продолжит оказывать Киеву поддержку, но исключительно в рамках помощи, не предполагающей непосредственного участия американских военных в конфликте.