Флотилия экоактивистки Тунберг направилась к сектору Газа

В Барселоне их провожали тысячи людей.

Источник: Аргументы и факты

Флотилия, организованная шведской экологической активисткой Гретой Тунберг, покинула Барселону и направилась к сектору Газа с целью попытки снять блокаду региона, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, на судах находятся активисты и гуманитарная помощь — еда, вода и лекарства. Организаторы требуют обеспечить безопасный проход для доставки помощи и открыть морской гуманитарный коридор. В Барселоне их провожали тысячи людей.

Первоначально в конвое участвуют около 20 судов, однако на последнем этапе к нему присоединятся дополнительные суда из портов Италии и Туниса, в итоге число судов может достигнуть примерно 70. Делегации представляют 44 страны.

Ожидается, что флотилия достигнет сектора Газа 14 или 15 сентября. Это станет четвертой попыткой в этом году прорвать блокаду региона и самой масштабной морской акцией за последние 18 лет.

Объединение активистов получило название «Глобальная флотилия Сумуда» (от палестинской концепции стойкости), заменив прежнюю «Флотилию свободы».

Ранее сообщалось, что израильские власти хотят поместить шведскую экоактивистку Грету Тунберг в тюрьму, в которой содержатся террористы.

