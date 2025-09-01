Губернатор и мэр поздравили омичей с Днем знаний

Утром понедельника, 1 сентября 2025 года, в телеграм-каналах губернатора Омской области Виталия Хоценко и мэра Сергея Шелеста появились поздравительные публикации с Днем знаний. Главы области и города дали напутствия не только омским школьникам, но также педагогам и родителям учеников.
«Уверен, новый учебный год будет богат на яркие открытия, интересные встречи и добрые события. Родителям и педагогам хочу пожелать мудрости и терпения! С праздником!» — обратился к аудитории своих социальных сетей Виталий Хоценко.
В свою очередь, Сергей Шелест пожелал педагогам и родителям омских школьников в том числе терпения и сил.
«Поздравляю вас с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет успешным, интересным и продуктивным для всех, кто сегодня сядет за парты. Педагогам и родителям — крепких нервов, терпения и сил. В добрый путь, все обязательно получится», — подчеркнул градоначальник.
Ранее стало известно, в какую школу мэр Сергей Шелест отправится на первосентябрьскую линейку: выбрана СОШ № 64, расположенная неподалеку от корпуса ОмГАУ, двери которой открылись после первого за 60 лет основательного капитального ремонта.