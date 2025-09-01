Губернатор и мэр поздравили омичей с Днем знаний

«Поздравляю вас с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет успешным, интересным и продуктивным для всех, кто сегодня сядет за парты. Педагогам и родителям — крепких нервов, терпения и сил. В добрый путь, все обязательно получится», — подчеркнул градоначальник.