В Госдуме раскритиковали подход к расчету МРОТ

Парламентарии уверены, что МРОТ в 60 тысяч рублей удовлетворил бы потребности граждан. Это связано с тем, что официально прожиточный минимум в России установлен на уровне 19,3 тысячи рублей. Однако, по словам собеседника агентства, эта сумма не отражает реальности.