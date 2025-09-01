В Госдуме раскритиковали подход к расчету МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в 27 тысяч рублей с начала 2026 года является недостаточным для нормальной жизни россиян. С таким заявлением выступили в Госдуме, передает ТАСС.
Парламентарии уверены, что МРОТ в 60 тысяч рублей удовлетворил бы потребности граждан. Это связано с тем, что официально прожиточный минимум в России установлен на уровне 19,3 тысячи рублей. Однако, по словам собеседника агентства, эта сумма не отражает реальности.
На самом деле прожиточный минимум будет в 2026 года в размере 35−43 тысяч рублей. Поэтому и МРОТ должен быть на уровне 60 тысяч, отметили в Госдуме. Такой перекос, по слова источника, связан несправедливым расчетом базовых величин.
Парламентарии пообещали провести комплексное исследование, куда войдет, в том числе, изучение формирования потребительской корзины на каждую категорию граждан: пенсионеры, студенты, многодетные и другие. После чего данные будут представлены в российском правительстве.
Ранее «МК» писал, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России планируется увеличить на 20%, до 27 тысяч рублей, что затронет доходы 4−5 миллионов граждан. Рост МРОТ опережает прогнозируемую инфляцию и позиционируется как мера поддержки низкооплачиваемых работников.
