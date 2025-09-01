Трамп неожиданно раскрыл свою истинную сущность во время покушения

Инцидент с покушением произошёл 13 июля 2024 года во время предвыборного выступления политика. Трамп получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё двое граждан получили ранения. По информации Секретной службы США, стрелок — 20-летний Томас Мэтью Крукс — вёл огонь с крыши промышленного здания и был нейтрализован на месте.