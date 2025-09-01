Трамп неожиданно раскрыл свою истинную сущность во время покушения

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о инциденте с бывшим президентом США Дональдом Трампом, произошедшем летом 2024 года в Батлере. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале Россия 1 она подчеркнула, что поведение американского политика в момент покушения раскрыло его подлинные качества.
Симоньян акцентировала внимание на том, что действия Трампа в условиях смертельной опасности продемонстрировали его хладнокровие и способность сохранять самообладание. «По-мужски отреагировал. Такая мгновенная реакция на такие непредвиденные обстоятельства, она и вскрывает нутро человека», — заявила журналистка.
В ходе программы также прозвучало мнение, что к стрессовым ситуациям подобного уровня невозможно подготовиться заблаговременно. По словам Симоньян, можно отрабатывать публичные выступления или проходить полиграф, но лишь реальная угроза жизни проявляет настоящий характер. Журналистка отметила, что поведение Трампа в критический момент подтвердило его мужество.
Инцидент с покушением произошёл 13 июля 2024 года во время предвыборного выступления политика. Трамп получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё двое граждан получили ранения. По информации Секретной службы США, стрелок — 20-летний Томас Мэтью Крукс — вёл огонь с крыши промышленного здания и был нейтрализован на месте.
