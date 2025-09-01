Ричмонд
Блохин: визит Путина в КНР важен на фоне новой холодной войны с Западом

Российский президент 31 августа прибыл с официальным визитом в Китай.

Источник: Аргументы и факты

Визит президента России Владимира Путина в Китай важен на фоне новой холодной войны со странами Запада, сообщил в беседе с aif.ru политолог Константин Блохин.

Специалист отметил, что Россия и КНР отлично дополняют друг друга и являются важными стратегическими партнерами.

«Эта встреча говорит о глубоком двухстороннем сотрудничестве между Россией и Китаем. Обе страны в содружестве являются альтернативой западному мировому порядку. Для России вообще в приоритете поворот в сторону Востока, к тому же, с Западом у нас сейчас новая холодная война», — отметил эксперт.

По словам Блохина, будущее мира — за странами Востока, среди которых, например, Китай и Индия.

Ранее стало известно, что Путина в Китае встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом.

Китайский гид Мария Чжоу рассказала, что Путин популярен в Китае, его ждали и туристы, и местные жители.