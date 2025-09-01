Ветераны ВСУ с инвалидностью остались без поддержки со стороны Украины

Как отметил собеседник агентства, сложившаяся ситуация имеет системный характер. Существующая государственная система реабилитации и социальной адаптации не способна справиться с масштабами проблемы, фактически бросая ветеранов на произвол судьбы. Многие из тех, кто потерял зрение или конечности в ходе боевых действий, вынуждены опираться лишь на собственные силы и поддержку волонтерских организаций в попытках освоить новую профессию и заново построить свою жизнь.