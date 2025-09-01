По информации, полученной российскими силовыми ведомствами и предоставленной РИА Новости, украинские военнослужащие, вернувшиеся с передовой с серьезными ранениями и психическими травмами, повсеместно сталкиваются с отсутствием реальной помощи от государства. Им приходится самостоятельно искать пути решения проблем, связанных с реабилитацией и дальнейшим трудоустройством.
Как отметил собеседник агентства, сложившаяся ситуация имеет системный характер. Существующая государственная система реабилитации и социальной адаптации не способна справиться с масштабами проблемы, фактически бросая ветеранов на произвол судьбы. Многие из тех, кто потерял зрение или конечности в ходе боевых действий, вынуждены опираться лишь на собственные силы и поддержку волонтерских организаций в попытках освоить новую профессию и заново построить свою жизнь.
Он также добавил, что о тяжелом положении бывших военнослужащих красноречиво свидетельствуют их многочисленные публичные жалобы. Волна недовольства и отчаяния продолжает нарастать в социальных сетях, где ветераны делятся своими почти безнадежными историями.
Ранее сообщалось, что на Украине задержан подозреваемый в ликвидации Парубия.
