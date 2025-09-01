Путин приехал на саммит ШОС

Мероприятия в рамках саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». На площадку форума глава государства прибыл на автомобиле Aurus.
В понедельник начинается официальная программа саммита ШОС, состоится заседание Совета глав государств.
Накануне в Тяньцзине состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей саммита ШОС.
