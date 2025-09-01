Ричмонд
Флотилия под флагом Тунберг прорывается из Барселоны в Газу

Гуманитарная флотилия экологической активистки Греты Тунберг направилась из Барселоны в сектора Газа.

Гуманитарная флотилия экологической активистки Греты Тунберг направилась из Барселоны в сектора Газа. Участники экспедиции намерены прорвать блокаду, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

«Флотилия вышла из Барселоны к сектору Газа в воскресенье с гуманитарной помощью и активистами на борту», — говорится в сообщении.

На борту судов находится питьевая вода и медикаменты, отмечает агентство. Активисты выступили с требованиями предоставления безопасного прохода к анклаву, чтобы доставить гумпомощь. Сообщается, что флотилию провожали тысячи людей в Барселоне.

Пока конвой составляют 20 судов. Однако их численность по пути следования должна увеличиться более чем в три раза — до 70. Корабли примкнут к флотилии в Италии и Тунисе. К пункту назначения они должны дойти 14 или 15 сентября. На борту судов находятся делегации более чем 40 стран.

Ранее «МК» писал, что министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил ужесточить меры в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг и других участников «Флотилии свободы», планирующих прорвать блокаду сектора Газа. Он намерен рекомендовать премьер-министру Биньямину Нетаньяху помещать задержанных в тюрьмы Кициот и Дамон, где содержатся террористы.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

