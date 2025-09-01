Флотилия под флагом Тунберг прорывается из Барселоны в Газу

Пока конвой составляют 20 судов. Однако их численность по пути следования должна увеличиться более чем в три раза — до 70. Корабли примкнут к флотилии в Италии и Тунисе. К пункту назначения они должны дойти 14 или 15 сентября. На борту судов находятся делегации более чем 40 стран.