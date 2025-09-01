Генсек ООН потребовал освободить 11 задержанных в Йемене сотрудников

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание как минимум 11 сотрудников организации представителями движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене и потребовал их немедленного освобождения.
По данным спецпосланника ООН по Йемену Ханса Грундберга, инцидент произошел 31 августа на территориях, подконтрольных хуситам. При этом также зафиксированы насильственное проникновение в здание Всемирной продовольственной программы, конфискация имущества организации и попытки доступа к другим объектам ООН в Сане.
Гутерриш подчеркнул, что сотрудники ООН не могут подвергаться задержаниям при исполнении служебных обязанностей, а безопасность персонала и объектов организации должна быть гарантирована на постоянной основе. Он потребовал безусловного освобождения не только задержанных сотрудников, но и представителей международных и местных НПО, гражданского общества и дипломатических миссий.
Задержания произошли через несколько дней после авиаударов Израиля по целям в Сане, контролируемой хуситами, во время трансляции обращения лидера движения Абдель Малика аль-Хуси.
Ранее Силы безопасности йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) задержали в городе Сана сотрудника Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.