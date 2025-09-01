Генсек ООН потребовал освободить 11 задержанных в Йемене сотрудников

Гутерриш подчеркнул, что сотрудники ООН не могут подвергаться задержаниям при исполнении служебных обязанностей, а безопасность персонала и объектов организации должна быть гарантирована на постоянной основе. Он потребовал безусловного освобождения не только задержанных сотрудников, но и представителей международных и местных НПО, гражданского общества и дипломатических миссий.