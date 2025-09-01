Ричмонд
Лондон вслед за Парижем собрался признать Палестину

Великобритания собирается признать государство Палестина уже в сентябре. Как сообщает The Guardian, решение связано с тем, что Израиль так и не выполнил условия, поставленные Лондоном для прекращения конфликта в секторе Газа.

Источник: Life.ru

Премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер потребовал от Израиля принять «существенные меры» по снижению боевых действий в Газе, согласиться на режим прекращения огня и отказаться от планов аннексии Западного берега. Однако, по словам главы британского МИД Дэвида Лэмми, страна не увидела никаких шагов навстречу.

«Мы оценим все факторы, имеющие отношение к признанию, но на данный момент мы на пути к признанию во второй половине сентября», — подчеркнул министр.

В ближайшие недели британский парламент намерен провести собственную оценку ситуации, после чего вопрос о признании Палестины может быть официально вынесен на голосование.

Ранее Life.ru писал, что Эмманюэль Макрон анонсировал признание Францией Палестины в сентябре. В Израиле уже назвали это решение поощрением террора, а в США заявили, что не признают действия Парижа.

