Гид Чжоу: китайцы восхищаются мужественностью Путина и его любовью к спорту

Путин прибыл в КНР с официальным визитом 31 августа.

Источник: Аргументы и факты

Китайцы восхищаются президентом России Владимиром Путиным и считают его мужественным человеком, рассказала в беседе с aif.ru китайский гид Мария Чжоу.

Напомним, 31 августа Путин прилетел в КНР с официальным четырехдневным визитом. В Тяньцзине пройдет саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества.

Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Китайский народ считает Путина мужественным человеком, который в то же время простой, любит спорт, добрый, с чувством юмора. Все эти факторы делают президента России популярным политиком даже в Китае», — отметила она.

Чжоу подчеркнула, что российского лидера любят в Китае, кроме того, китайцы очень добры и приветливы со всеми россиянами.

Ранее стало известно, что число желающих попасть на парад с участием Путина в Пекине превысило лимит.

