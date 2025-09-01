Гид Чжоу: китайцы восхищаются мужественностью Путина и его любовью к спорту

Китайцы восхищаются президентом России Владимиром Путиным и считают его мужественным человеком, рассказала в беседе с aif.ru китайский гид Мария Чжоу.
Напомним, 31 августа Путин прилетел в КНР с официальным четырехдневным визитом. В Тяньцзине пройдет саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества.
Путин также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Китайский народ считает Путина мужественным человеком, который в то же время простой, любит спорт, добрый, с чувством юмора. Все эти факторы делают президента России популярным политиком даже в Китае», — отметила она.
Чжоу подчеркнула, что российского лидера любят в Китае, кроме того, китайцы очень добры и приветливы со всеми россиянами.
Ранее стало известно, что число желающих попасть на парад с участием Путина в Пекине превысило лимит.