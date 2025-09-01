В России одним словом оценили фотографию Лукашенко и Алиева

27 августа 2025 года азербайджанский лидер заявил о поддержке территориальной целостности Украины с первых дней начала СВО, охарактеризовав свою позицию как «однозначную». Он также затронул ряд сложных вопросов в двусторонних отношениях — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов представителей азербайджанской диаспоры в РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР было им названо «оккупацией».