Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине.

Официальная программа стартовала в понедельник с церемонии приветствия председателем КНР Си Цзиньпином коллег из государств — членов ШОС. Перед началом заседания Путин коротко пообщался с китайским лидером.

Ожидается, что на заседании Совета глав государств-членов организации подведут итоги деятельности ШОС за 2024−2025 годы и рассмотрят вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, а также актуальные международные проблемы.

На утверждение лидеров представят порядка 20 документов.

На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств — членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркмении в качестве гостя председательствующей стороны.

Приглашены и руководители нескольких международных организаций и объединений: ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, Организации экономического сотрудничества, СНГ и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате «ШОС плюс» с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

