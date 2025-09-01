Путин принимает участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС

Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине.
Официальная программа стартовала в понедельник с церемонии приветствия председателем КНР Си Цзиньпином коллег из государств — членов ШОС. Перед началом заседания Путин коротко пообщался с китайским лидером.
Ожидается, что на заседании Совета глав государств-членов организации подведут итоги деятельности ШОС за 2024−2025 годы и рассмотрят вопросы укрепления объединения, его необходимой модернизации, продвижения сотрудничества в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей, а также актуальные международные проблемы.
На утверждение лидеров представят порядка 20 документов.
На саммит в Тяньцзине приглашены лидеры государств — членов ШОС, государств-наблюдателей (Монголия), партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Мальдивы, Мьянма, Непал, Турция) и Туркмении в качестве гостя председательствующей стороны.
Программу мероприятий саммита в понедельник продолжит встреча в формате «ШОС плюс» с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Туркмения, Турция, а также ООН, АСЕАН, ЕЭК, ОДКБ, ОИС, СВМДА, СНГ и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.