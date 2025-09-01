Владимир Путин приехал на саммит ШОС

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в основной павильон конгрессно-выставочного комплекса «Мэйцзян» для проведения заседаний высшего органа Шанхайской организации сотрудничества и мероприятий формата ШОС+.
По сообщению ТАСС, президент России прибыл на мероприятие последним из лидеров. В фойе его встретил председатель КНР Си Цзиньпин, и их приветственное рукопожатие было зафиксировано журналистами.
После рукопожатия Путин и Си Цзиньпин присоединились к другим лидерам ШОС для группового фото на подиуме, а затем перешли в зал заседаний.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл на площадку ШОС в Тяньцзинь, где его встретил Си Цзиньпин с супругой.
Напомним, что 31 августа президент РФ прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Там российский глава примет участие в саммите ШОС, а также проведет двусторонние беседы с рядом иностранных лидеров.