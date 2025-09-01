Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин приехал на саммит ШОС

Путин прибыл в центр «Мэйцзян» для участия в заседании Совета глав стран ШОС.

Источник: Комсомольская правда

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в основной павильон конгрессно-выставочного комплекса «Мэйцзян» для проведения заседаний высшего органа Шанхайской организации сотрудничества и мероприятий формата ШОС+.

По сообщению ТАСС, президент России прибыл на мероприятие последним из лидеров. В фойе его встретил председатель КНР Си Цзиньпин, и их приветственное рукопожатие было зафиксировано журналистами.

После рукопожатия Путин и Си Цзиньпин присоединились к другим лидерам ШОС для группового фото на подиуме, а затем перешли в зал заседаний.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин прибыл на площадку ШОС в Тяньцзинь, где его встретил Си Цзиньпин с супругой.

Напомним, что 31 августа президент РФ прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Там российский глава примет участие в саммите ШОС, а также проведет двусторонние беседы с рядом иностранных лидеров.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше