Путин прибыл на саммит ШОС. Видео

Владимир Путин прибыл на заседание совета глав стран — членов ШОС.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Об этом сообщила корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая находится на месте событий.
Главы государств — членов ШОС уже выстроились для фотографирования напротив государственных флагов стран. Лидер КНР Си Цзиньпин поприветствовал лидеров.
В ходе визита в КНР глава РФ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также станет гостем военного парада, приуроченного к 80-летию победы народа Китая над японской оккупацией. Кроме того, в программе Владимира Путина предусмотрены двусторонние встречи с председателем Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном.
В городе Тяньцзинь 31 августа прошла официальная церемония открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества, сопровождавшаяся встречей делегаций и концертом. Ключевые переговоры между руководителями государств-участников намечены на 1 сентября. В рамках саммита планируется обсудить актуальное состояние сотрудничества в ШОС и рассмотреть перспективы дальнейшего взаимодействия, а также уделить внимание существующим международным и региональным вызовам. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.