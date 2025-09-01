По словам снайпера 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Морячок», инцидент произошел во время зачистки одной из лесополос. Об этом военнослужащий рассказал РИА Новости.
Российские военные действовали группами по четыре человека, сохраняя дистанцию. Как отметил боец, украинские позиции представляли собой укрепления из земляных накатов и брусьев без бетонных сооружений, а среди оборонявшихся было много солдат старшего возраста, что свидетельствует о нехватке личного состава.
«Морячок» сообщил, что часть украинских военнослужащих выразила готовность сдаться в плен. Однако в критический момент, когда российские бойцы начали приближаться для принятия капитуляции, один из солдат ВСУ, поддавшись панике, открыл беспорядочную стрельбу. Этот неконтролируемый выстрел сорвал процесс сдачи и спровоцировал перестрелку.
Снайпер подчеркнул, что российские штурмовики проходят специальную подготовку, которая позволяет им сохранять хладнокровие и контролировать свои действия даже в самых напряженных ситуациях, не допуская подобной паники.
Ранее сообщалось, что ветераны ВСУ с инвалидностью остались без поддержки со стороны Украины.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.