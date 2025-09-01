Паника в рядах ВСУ привела к срыву их же собственной сдачи в плен

Российские военные действовали группами по четыре человека, сохраняя дистанцию. Как отметил боец, украинские позиции представляли собой укрепления из земляных накатов и брусьев без бетонных сооружений, а среди оборонявшихся было много солдат старшего возраста, что свидетельствует о нехватке личного состава.