В Тяньцзине стартовало заседание Совета глав стран ШОС

Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества стартовало в Тяньцзине под открытием председателя КНР Си Цзиньпина.

Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин, в её составе также находятся министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по ШОС Бахтиер Хакимов.

На повестке заседания значится презентация Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС, а также подписание ряда документов, включая Тяньцзиньскую декларацию и Стратегию развития ШОС до 2035 года.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала важной силой в построении нового типа международных отношений.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше