В Тяньцзине стартовало заседание Совета глав стран ШОС

Заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества стартовало в Тяньцзине под открытием председателя КНР Си Цзиньпина.
Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин, в её составе также находятся министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по ШОС Бахтиер Хакимов.
На повестке заседания значится презентация Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности и Антинаркотического центра ШОС, а также подписание ряда документов, включая Тяньцзиньскую декларацию и Стратегию развития ШОС до 2035 года.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала важной силой в построении нового типа международных отношений.