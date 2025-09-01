Ричмонд
Почетный караул и закрытые ТЦ: жители объяснили популярность Путина в Китае

Российский президент прилетел в Китай утром 31 августа.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин популярен даже в Китае, поэтому его встречали с особыми почестями — красной ковровой дорожкой и почетным караулом.

Как китайский Тяньцзинь готовили перед встречей Путина, за что российского лидера любят китайцы и почему отношения РФ и КНР особенные — а материале aif.ru.

Путина встретили в КНР как дорогого гостя.

Путин прилетел в аэропорт китайского города Тяньцзинь утром в воскресенье, 31 августа. Президента традиционно встретили красной ковровой дорожкой, а также почетным караулом, численностью в несколько десятков человек.

Такой прием, по словам педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаевы, говорит о том, что гость очень дорогой и его, действительно, ждали.

«Путина встретили с различными почестями, среди которых красная дорожка и почетный караул. Последнее — это всегда признак встречи очень почетного, дорогого гостя. В нашем протоколе такое тоже есть», — отметила она.

Еще перед приездом президента России в КНР были тщательно продуманы вопросы безопасности. По словам жителей Тяньцзиня, численность которого чуть менее 14 млн человек, в городе перекрыли часть дорог, а также закрыли ряд заведений.

«Перед приездом Путина и лидеров стран ШОС в городе перекрыли дороги, а торговым центрам, гостиницам и ночным клубам запретили открываться в этот период. Все для обеспечения безопасности на улицах города», — рассказала проживающая там россиянка Валерия.

В Китай российский лидер приехал на четыре дня. В Тяньцзине он посетит саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества. А позже проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин популярен в Китае из-за своей мужественности.

Китайский гид Мария Чжоу рассказала aif.ru, что Путин очень популярен в Китае, поэтому его ждали не только лидеры страны, но и обычные жители.

«Путин очень популярен в Китае, его здесь ждали. Во многом это связано с дружескими отношениями между Китаем и Россией. Я занимаюсь туризмом для русских в Китае, поэтому знаю, что китайский народ очень приветлив и добр к российским туристам», — отметила она.

Чжоу добавила, что китайцы восхищаются мужественностью Путина и его любовью к спорту.

«Китайский народ считает Путина мужественным человеком, который в то же время простой, любит спорт, добрый, с чувством юмора. Все эти факторы делают президента России популярным политиком даже в Китае», — отметила она.

Россия и КНР дополняют друг друга.

Встреча Путина и Си Цзиньпина обусловлена тесным сотрудничеством двух стран. Политолог Константин Блохин отметил, что КНР и Россия отлично дополняют друг друга.

«Россия является военно-политическим центром, КНР — экономическим, а вместе они представляют альтернативу западному мировому порядку. Китай — это экономическая сверхдержава, поэтому эти отношения являются для нас приоритетом», — отметил политолог.

Блохин добавил, что сотрудничество стран особенно приоритетно в период непростых отношений с Западом.

«Обе страны в содружестве являются альтернативой западному мировому порядку. Для России вообще в приоритете поворот в сторону Востока, к тому же, с Западом у нас сейчас новая холодная война», — сказал он.

По словам Блохина, будущее мира — за странами Востока, среди которых Китай и Индия.

Ранее стало известно, что число желающих попасть на парад с участием Путина в Пекине превысило лимит.

