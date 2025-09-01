Почетный караул и закрытые ТЦ: жители объяснили популярность Путина в Китае

«Путин очень популярен в Китае, его здесь ждали. Во многом это связано с дружескими отношениями между Китаем и Россией. Я занимаюсь туризмом для русских в Китае, поэтому знаю, что китайский народ очень приветлив и добр к российским туристам», — отметила она.