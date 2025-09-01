Путин прибыл на начавшийся в Тяньцзине саммит ШОС и пообщался с Си Цзиньпинем

Прибытие Путина на ШОС. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Перед началом мероприятия российский лидер коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Путин коротко пообщался с Нарендрой Моди и Си Цзиньпинем. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Как сообщал Life.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее разместил фото с саммита ШОС в Пекине. На снимках запечатлён Путин с мировыми лидерами. В своей публикации Дмитриев пошутил о предполагаемой изоляции России.
