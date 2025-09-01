Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин прибыл на начавшийся в Тяньцзине саммит ШОС и пообщался с Си Цзиньпинем

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в Тяньцзине 1 сентября. Пресс-служба Кремля опубликовала видео с кортежем главы государства в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Прибытие Путина на ШОС. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Перед началом мероприятия российский лидер коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Путин коротко пообщался с Нарендрой Моди и Си Цзиньпинем. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Как сообщал Life.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее разместил фото с саммита ШОС в Пекине. На снимках запечатлён Путин с мировыми лидерами. В своей публикации Дмитриев пошутил о предполагаемой изоляции России.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше