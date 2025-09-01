Миллиардер дал неожиданный совет, как РФ нужно бороться за замороженные активы

По его мнению, ответственность должна быть всеобъемлющей: от секретарей, фиксирующих протоколы заседаний европейских комитетов, и юристов, предоставляющих соответствующие рекомендации, до министров стран Евросоюза. Бизнесмен полагает, что реализовать это возможно при систематической работе российских Министерства юстиции, Центробанка и органов прокуратуры.