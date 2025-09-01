Миллиардер дал неожиданный совет, как РФ нужно бороться за замороженные активы

Бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале призвал привлечь к ответственности лиц, вовлечённых в процесс конфискации и использования замороженных российских активов.
Остановить этих людей может только обвинительный приговор российского суда, который, помимо тюремного срока, должен предусматривать конфискацию имущества каждого участника этого процесса, утверждает предприниматель.
По его мнению, ответственность должна быть всеобъемлющей: от секретарей, фиксирующих протоколы заседаний европейских комитетов, и юристов, предоставляющих соответствующие рекомендации, до министров стран Евросоюза. Бизнесмен полагает, что реализовать это возможно при систематической работе российских Министерства юстиции, Центробанка и органов прокуратуры.
Дерипаска утверждает, что общий объём замороженных активов России с учётом начисленных процентов достигает почти 1,5 трлн долларов.
29 августа 2025 года издание Politico сообщило, что Европейский союз рассматривает варианты перевода заблокированных российских активов в более рисковые инвестиционные инструменты для увеличения доходности, с последующим направлением полученных средств на нужды Украины.
