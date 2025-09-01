Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цзиньпин оценил влияние ШОС на экономику в мире

Совокупный объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к трем млрд долларов, что подчеркивает растущее экономическое влияние организации. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС. Китай также выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, продвигая свободную торговлю и высококачественное развитие организации.

Си Цзиньпин. заявил что Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС.

Совокупный объем экономики стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приблизился к трем млрд долларов, что подчеркивает растущее экономическое влияние организации. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС. Китай также выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, продвигая свободную торговлю и высококачественное развитие организации.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин прибыл на саммит ШОС-2025 в Китае: как пройдет самая масштабная встреча организации.

«Объем экономики стран ШОС приблизился к трем млрд долларов, что свидетельствует о растущем экономическом влиянии организации Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития ШОС», — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай выступает против гегемонии и блоковой конфронтации, поддерживая свободную торговлю для укрепления глобального сотрудничества. По его словам, ШОС играет ключевую роль в формировании нового типа международных отношений и обеспечении мировой стабильности.

В Тяньцзине 31 августа состоялось официальное открытие саммита Шанхайской организации сотрудничества, включавшее в себя церемонию встречи делегаций и культурную программу. Основные переговоры между главами государств — участников ШОС — запланированы на 1 сентября. В ходе саммита стороны намерены обсудить текущее положение дел в рамках организации, рассмотреть направления развития сотрудничества, а также уделить внимание актуальным международным и региональным вызовам. На месте работает команда корреспондентов кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в специальном сюжете.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше