Цзиньпин оценил влияние ШОС на экономику в мире

В Тяньцзине 31 августа состоялось официальное открытие саммита Шанхайской организации сотрудничества, включавшее в себя церемонию встречи делегаций и культурную программу. Основные переговоры между главами государств — участников ШОС — запланированы на 1 сентября. В ходе саммита стороны намерены обсудить текущее положение дел в рамках организации, рассмотреть направления развития сотрудничества, а также уделить внимание актуальным международным и региональным вызовам. На месте работает команда корреспондентов кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Подробнее — в специальном сюжете.