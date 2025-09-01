Жители Пекина рассказали, как готовятся в городе к приезду Путина

По словам Цзин Чиа, сейчас в Пекине наблюдается очень большое количество приезжих из разных провинций Китая и других стран мира. 3 сентября Китай отметит 80-летие Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Главным событием станет военный парад в Пекине на площади Тяньаньмэнь. В мероприятии примут участие российский президент Владимир Путин, а также более 20 иностранных лидеров, в том числе главы КНДР, Ирана, Пакистана, Казахстана, Сербии, Словакии и Индонезии.