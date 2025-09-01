Ричмонд
Жители Пекина рассказали, как готовятся в городе к приезду Путина

Визит российского президента в китай начался 31 августа.

Источник: Аргументы и факты

В Пекине введены повышенные меры безопасности в преддверии визита российского президента Владимира Путина. Об этом aif.ru рассказала жительница города Цзин Чиа.

По словам Цзин Чиа, сейчас в Пекине наблюдается очень большое количество приезжих из разных провинций Китая и других стран мира. 3 сентября Китай отметит 80-летие Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Главным событием станет военный парад в Пекине на площади Тяньаньмэнь. В мероприятии примут участие российский президент Владимир Путин, а также более 20 иностранных лидеров, в том числе главы КНДР, Ирана, Пакистана, Казахстана, Сербии, Словакии и Индонезии.

«Всех гостей Пекина строго проверяют, много желающих попасть на парад. Но уже сейчас въезд в город ограничивают, все желающие просто не поместятся. Центр перекрыт, туда не пускают людей. Жители Пекина и гости надеются попасть если не на парад, то поднятие флага. Традиционно на утреннее поднятие флага собираются толпы, с вечера занимают очередь и в центре собираются», — объяснила собеседница издания.

Цзин Чиа рассказала что местные жители с пониманием относятся к тому, что часть улиц перекрыта, глушат связь и интернет.

«С точки зрения безопасности все делается правильно, поэтому никто не возмущается, наоборот, относятся позитивно к ситуации. Россию в Китае очень уважают, восхищаются тем, как РФ защищает русских, где бы то ни было, в том числе на Украине. Китайцы очень благодарны, что российский президент приехал на 80-летие Победы», — объяснила она.

Собеседница издания поделилась, что в Китае есть выражение, характеризующее отношения между нашими странами.

«Звучит так: за спиной Китая стоит Россия. Дружба и стратегическое партнерство выражается в том, что Китай четко знает, что если он попадет в большую беду, Россия его поддержит и не бросит. То же самое сделает Китай: если России будет угрожать опасность, то обязательно поддержит ее», — добавила Цзин Чиа.

Напомним, российский президент Владимир Путин 31 августа прилетел в Китай с официальным четырехдневным визитом. В Тяньцзине пройдет саммит глав государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества.