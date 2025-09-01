Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед заседанием саммита ШОС

Президент России прибыл на площадку саммита в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян». Лидеры вели себя непринужденно, в том числе шли вместе к залу заседания, держась за руки. Официальная программа саммита началась в понедельник, а накануне в Тяньцзине прошёл приём от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.