Путин коротко пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед заседанием саммита ШОС

Лидеры разговаривали на ходу, сопровождаемые переводчиками, обменивались шутками и улыбками.

Источник: Аргументы и факты

Перед началом заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине президент России Владимир Путин коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщает корреспондент ТАСС.

Беседа прошла в кулуарах саммита, лидеры разговаривали на ходу, сопровождаемые переводчиками, обменивались шутками и улыбками. Путин также перекинулся несколькими словами с Моди по пути на церемонию фотографирования. Краткие контакты имели место и с другими участниками встречи.

Президент России прибыл на площадку саммита в Международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян». Лидеры вели себя непринужденно, в том числе шли вместе к залу заседания, держась за руки. Официальная программа саммита началась в понедельник, а накануне в Тяньцзине прошёл приём от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей форума.

