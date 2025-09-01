Путин с лидерами Китая и Индии повеселился перед заседанием ШОС

Перед заседанием Совета Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Китае, президент России Владимир Путин успел коротко переговорить с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Об этом сообщает ТАСС.
Судя по видео, опубликованном Кремлем, главы государств пребывали в хорошем настроении. Они, смеясь, перекинулись «на ногах» несколькими фразами при помощи переводчиков.
О чем именно говорили лидеры, не сообщается. Отмечается, что российский президент успел коротко переговорить и с некоторыми другим главами государств.
Ранее «МК» писал, что коллективная фотография на саммите лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Китае с участием российского президента Владимира Путина стала демонстрацией того, насколько «изолирована» Россия от окружающего мира. Снимком и ироничной подписью под ним поделился в своем телеграм-канале глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
