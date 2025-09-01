Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин с лидерами Китая и Индии повеселился перед заседанием ШОС

Перед заседанием Совета Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Китае, президент России Владимир Путин успел коротко переговорить с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

Перед заседанием Совета Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Китае, президент России Владимир Путин успел коротко переговорить с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Об этом сообщает ТАСС.

Судя по видео, опубликованном Кремлем, главы государств пребывали в хорошем настроении. Они, смеясь, перекинулись «на ногах» несколькими фразами при помощи переводчиков.

О чем именно говорили лидеры, не сообщается. Отмечается, что российский президент успел коротко переговорить и с некоторыми другим главами государств.

Ранее «МК» писал, что коллективная фотография на саммите лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Китае с участием российского президента Владимира Путина стала демонстрацией того, насколько «изолирована» Россия от окружающего мира. Снимком и ироничной подписью под ним поделился в своем телеграм-канале глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше