Стало известно о задержании сотрудников ООН в Йемене

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) усилило меры безопасности в столице страны Сане после израильского удара, в результате которого погиб премьер-министр Ахмед Галеб ар-Рахави и другие высокопоставленные чиновники. Как сообщает Associated Press, активисты движения провели обыски в офисах учреждений ООН и задержали ряд сотрудников международных организаций.
Утром 31 августа 2025 года представители движения проникли в офисы Всемирной продовольственной программы (ВПП), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в столице Йемена.
Представитель ВПП Абир Этефа сообщила, что как минимум один сотрудник организации был задержан в Сане, а несколько других — в иных регионах. По её словам, силовые структуры провели обыски в помещениях ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также допросили сотрудников на парковке. Связь с частью персонала международных организаций прервана после задержаний.
Представитель ЮНИСЕФ Аммар Аммар подтвердил задержание нескольких сотрудников и отметил, что организация запрашивает разъяснения у хуситов. Как Этефа, так и Аммар подчеркнули, что агентства проводят полную проверку численности персонала в Сане и других подконтрольных движению регионах.
Специальный посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг сообщил о задержании как минимум 11 сотрудников организации и потребовал их немедленного и безусловного освобождения. «Я решительно осуждаю новую волну произвольных задержаний персонала ООН в Сане и Ходейде… а также насильственное проникновение в помещения ООН и захват имущества организации», — приводят его слова в The Guardian.
После январских задержаний восьми сотрудников ООН в провинции Саада организация ранее приостанавливала свою деятельность в данном регионе.
