Стало известно о задержании сотрудников ООН в Йемене

Представитель ВПП Абир Этефа сообщила, что как минимум один сотрудник организации был задержан в Сане, а несколько других — в иных регионах. По её словам, силовые структуры провели обыски в помещениях ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также допросили сотрудников на парковке. Связь с частью персонала международных организаций прервана после задержаний.