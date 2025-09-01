Си Цзиньпин сделал заявление об экономической безопасности ШОС

В Китае стартовало заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Во время своего выступления лидер КНР Си Цзиньпин призвал собравшихся к скорейшему созданию Банка развития ШОС, передает ТАСС.
«Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», — отметил он.
Ранее сообщалось, что перед заседанием президент России Владимир Путин успел обменяться несколькими фразами с Си Цзиньпином и лидером Индии Нарендрой Моди. Главы трех государств на чем-то смеялись.
Подробности разговора пока не известны. Однако лидеры России, Китая и Индии отправились на саммит в хорошем настроении. Сообщалось, что Владимир Путин смог коротко пообщаться и с другими главами государств.
