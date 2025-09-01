Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин сделал заявление об экономической безопасности ШОС

В Китае стартовало заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

В Китае стартовало заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Во время своего выступления лидер КНР Си Цзиньпин призвал собравшихся к скорейшему созданию Банка развития ШОС, передает ТАСС.

«Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», — отметил он.

Ранее сообщалось, что перед заседанием президент России Владимир Путин успел обменяться несколькими фразами с Си Цзиньпином и лидером Индии Нарендрой Моди. Главы трех государств на чем-то смеялись.

Подробности разговора пока не известны. Однако лидеры России, Китая и Индии отправились на саммит в хорошем настроении. Сообщалось, что Владимир Путин смог коротко пообщаться и с другими главами государств.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше