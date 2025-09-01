Си Цзиньпин призвал ШОС к решительному противостоянию блоковой политике

На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в китайском Тяньцзине 31 августа — 1 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с ключевой речью. Он призвал страны-участницы ШОС совместно противодействовать блоковой конфронтации и политике давления, а также защищать международный порядок, в основе которого лежит центральная роль Организации Объединенных Наций.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость отстаивания принципов справедливости и беспристрастности в международных делах. Он также акцентировал важность продвижения объективного подхода к исторической оценке событий Второй мировой войны и противодействия мышлению в духе холодной войны.
Этот саммит, ставший крупнейшим в истории объединения, собрал более 20 глав государств и представителей международных организаций.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин сделал заявление об экономической безопасности ШОС.
