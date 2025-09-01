Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин призвал ШОС к решительному противостоянию блоковой политике

На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в китайском Тяньцзине 31 августа — 1 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с ключевой речью.

На заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в китайском Тяньцзине 31 августа — 1 сентября, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с ключевой речью. Он призвал страны-участницы ШОС совместно противодействовать блоковой конфронтации и политике давления, а также защищать международный порядок, в основе которого лежит центральная роль Организации Объединенных Наций.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость отстаивания принципов справедливости и беспристрастности в международных делах. Он также акцентировал важность продвижения объективного подхода к исторической оценке событий Второй мировой войны и противодействия мышлению в духе холодной войны.

Этот саммит, ставший крупнейшим в истории объединения, собрал более 20 глав государств и представителей международных организаций.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин сделал заявление об экономической безопасности ШОС.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше