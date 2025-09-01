Новые законы с 1 сентября: что изменится для россиян и мигрантов

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу масштабный пакет законодательных изменений. Поправки затронут образование, сферу интернета и медиа, финансовые операции, медицину, автолюбителей, дачников и мигрантов.
Образование.
Правительство будет регулировать количество платных мест в вузах, чтобы сократить выпуск невостребованных специалистов и стимулировать подготовку инженеров и других востребованных кадров. Поступление в университеты без ЕГЭ для выпускников колледжей станет возможным лишь при совпадении выбранной специальности с профилем среднего профессионального образования.
В школах также ожидаются перемены: появится дополнительный урок истории, из расписания шестых и седьмых классов исчезнет обществознание, а первоклассники больше не будут писать контрольные работы. В ряде регионов стартует эксперимент по возвращению оценок за поведение. Кроме того, вступает в силу ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме: одежда должна соответствовать деловому стилю, быть безопасной и удобной, без запрещенной символики.
Интернет и медиа.
Запрещается размещать рекламу на ресурсах, признанных экстремистскими или нежелательными, включая Instagram* и Facebook*. Нарушителям грозят штрафы до полумиллиона рублей. Доступ к экстремистским материалам через VPN теперь также наказывается штрафом, а реклама самих VPN-сервисов будет караться значительно жестче.
Новые устройства, продаваемые в России, должны будут иметь предустановленные приложения RuStore и мессенджер Max. Одновременно вводится запрет на распространение материалов с пропагандой наркотиков и фильмов, в которых положительно изображается отказ от деторождения.
Защита от мошенников.
Россияне получат возможность подключить сервис «второй руки», позволяющий доверенным лицам блокировать подозрительные финансовые операции. При оформлении кредитов свыше 50 тысяч рублей вводится «период охлаждения» от нескольких часов до двух суток — он должен защитить граждан от действий мошенников. Кроме того, через «Госуслуги» теперь можно будет установить самозапрет на оформление сим-карт.
Для водителей.
Автовладельцев ждут обновленные медицинские ограничения для допуска к вождению. Увеличиваются штрафы за непропуск автомобилей со спецсигналами, а также меняется порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В Москве ужесточаются правила пользования каршерингом.
Миграция.
Для иностранных граждан повышаются пошлины на оформление и продление патентов, разрешений на работу и учет по месту пребывания. В Москве и области учет мигрантов из девяти стран будет вестись через приложение «Амина», которое отслеживает геолокацию приезжих. Отсутствие данных о местоположении более трех рабочих дней приведет к снятию с учета.
Соцподдержка и медицина.
Студентки смогут рассчитывать на увеличенное пособие по беременности и родам — в среднем около 90 тысяч рублей вместо прежних 23 тысяч. Фельдшеры и акушерки получат право оказывать не только первичную, но и скорую медицинскую помощь, что должно снизить дефицит врачей в регионах.
Также изменятся правила расчета отпускных: теперь в среднем заработке будут учитываться премии и надбавки.
Земля и дачи.
Государство сможет изымать участки, на которых в течение пяти-семи лет не ведется строительство или территория захламлена и заброшена. Дачникам запретят использовать землю для коммерческих целей, в том числе организации производств или складов.
Другие изменения.
Иностранным агентам полностью запрещается проводить образовательные и просветительские мероприятия. Продавцам больше нельзя автоматически навязывать дополнительные услуги без письменного согласия покупателей.
С наследников перестанут взимать штрафы и пени по долгам умерших до момента вступления в наследство. Следователи получили право замораживать подозрительные денежные операции сроком до 10 суток в экстренных случаях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.