Новые законы с 1 сентября: что изменится для россиян и мигрантов

В школах также ожидаются перемены: появится дополнительный урок истории, из расписания шестых и седьмых классов исчезнет обществознание, а первоклассники больше не будут писать контрольные работы. В ряде регионов стартует эксперимент по возвращению оценок за поведение. Кроме того, вступает в силу ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме: одежда должна соответствовать деловому стилю, быть безопасной и удобной, без запрещенной символики.