Стало известно о предстоящем усилении экономического сотрудничества в рамках ШОС

Экономическое и инвестиционное взаимодействие между странами-членами Шанхайской организации сотрудничества получит значительное усиление по итогам проходящего в КНР саммита. Такое заявление журналистам сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Мы уверены, что экономическое и инвестиционное сотрудничество существенно активизируется, в том числе благодаря текущим переговорам. Не только Китай, но и другие партнёры, включая Индию, будут наращивать экономические связи с Россией, отметил Дмитриев.
По словам Дмитриева, взаимодействие государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, заметно отличается от политики западных стран. Он подчеркнул, что в рамках ШОС доминирует атмосфера партнёрства и взаимопонимания, тогда как западные государства нередко действуют в ином ключе. Дмитриев отметил, что именно дух сотрудничества является определяющей чертой объединения.
Ранее сообщалось, что перед заседанием Совета глав государств ШОС президент России Владимир Путин провёл краткие беседы с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Судя по видеоматериалам, опубликованным Кремлём, общение лидеров проходило в неформальной атмосфере.
Уточняется, что главы государств в ходе непродолжительной беседы с участием переводчиков обменялись несколькими репликами. Содержание разговора не раскрывается.
