Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-мэр Братска рассказал, как подвергся «атаке мошенников»

Бывший мэр Братска подвергся «атаке мошенников, которые находились на территории Прибалтики и Украины». Об этом Сергей Серебренников написал у себя в телеграм-канале, передает информационное агентство «ТК Город».

По словам экс-мэра, ему на телефон поступил звонок. Звонившие представились сотрудником Федеральной службы финансового мониторинга и Федеральной службой безопасности. Они просили предоставить персональные данные. Позже аккаунт бывшего мэра на «Госуслугах» с этим данным был взломан.

Предпринимая такие действия, преступники были осведомлены о многом: военной службе, работе на выборных должностях, поддержке СВО, семье. Они изучают все досконально, — написал Сергей Серебренников. — Когда я зашел в «Госуслуги», то увидел, что от моего имени оформлена доверенность на конкретного человека, который сегодня находится в розыске правоохранительными органами по подозрению в совершении теракта на территории Иркутской области.

Затем экс-мэр, «понимая, что ситуация набирает обороты», снял деньги с банковских карт и обратился в полицию.

Благодаря взаимодействию с коллегами, подразделением МВД города Братска, эта схема не привела к более серьезным последствиям, — написал Сергей Серебренников.