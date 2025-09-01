Экс-мэр Братска рассказал, как подвергся «атаке мошенников»

Предпринимая такие действия, преступники были осведомлены о многом: военной службе, работе на выборных должностях, поддержке СВО, семье. Они изучают все досконально, — написал Сергей Серебренников. — Когда я зашел в «Госуслуги», то увидел, что от моего имени оформлена доверенность на конкретного человека, который сегодня находится в розыске правоохранительными органами по подозрению в совершении теракта на территории Иркутской области.