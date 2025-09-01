Ричмонд
Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что ему неизменно приятно встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным», — написал премьер в Х после встречи с российским лидером перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Глава правительства разместил фотографии общения в кулуарах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. «Продолжается общение в Тяньцзине. Обмен мнениями с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином во время саммита ШОС», — написал он.

В Тяньцзине Моди также встретился с президентами Туркмении, Узбекистана, Киргизии и премьер-министром Армении. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

