Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным

«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным», — написал премьер в Х после встречи с российским лидером перед началом саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Глава правительства разместил фотографии общения в кулуарах с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. «Продолжается общение в Тяньцзине. Обмен мнениями с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином во время саммита ШОС», — написал он.
В Тяньцзине Моди также встретился с президентами Туркмении, Узбекистана, Киргизии и премьер-министром Армении. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.
