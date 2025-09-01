Ричмонд
Си Цзиньпин призвал ШОС защищать миропорядок с центральной ролью ООН

Си Цзиньпин выразил мнение, что страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации.

Источник: Аргументы и факты

Китай готов объединять усилия со всеми странами для обеспечения высокого уровня развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил председатель КНР Си Цзиньпин на 25-м заседании Совета глав государств этого объединения.

Он отметил, что члены указанной международной структуры должны бороться с блоковой конфронтацией. Кроме того, по словам китайского лидера, государствам ШОС необходимо защищать миропорядок, в котором центральную роль играет ООН.

«Мы должны противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и травле, защищать систему международных отношений с центральной ролью Организации Объединенных Наций», — сказал Си Цзиньпин.

Напомним, саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября. В мероприятии принимают участие лидеры более двух десятков стран, включая президента РФ Владимира Путина.

