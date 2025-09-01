Ричмонд
Губернатор Котюков: Ветераны СВО станут новым кадровым резервом Красноярского края

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел встречу с наставниками региональной кадровой программы «Сибирский характер», в рамках которой 60 ветеранов СВО начнут обучение по направлению «Государственное и муниципальное управление» в РАНХиГС.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для каждого участника программы назначены персональные наставники из числа руководителей органов власти, федеральных структур и глав муниципалитетов. Их задача — обеспечить комплексное сопровождение ветеранов в процессе обучения с акцентом на практический опыт.

«Ребята, прошедшие СВО, имеющие боевой опыт и желание продолжить служение Родине, смогут реализовать свои планы и стать примером для молодежи», — подчеркнул Михаил Котюков. Он отметил, что наставникам предстоит помочь ветеранам найти подходящую сферу деятельности и применить свои умения в гражданской жизни.

«Задача наставников — помочь. Необходима постоянная обратная связь. И мы в ходе образовательной программы на практике должны показать все рабочие и профессиональные инструменты, которые у нас есть».

Для наставников провели специальный семинар, где объяснили особенности профессиональной стажировки участников и подготовки выпускных квалификационных работ.

Программа «Сибирский характер», стартовавшая 23 февраля как дополнение к федеральному проекту «Время героев», отобрала 60 ветеранов из более чем 1000 заявок от жителей ДНР, Красноярского края и других регионов. Еще 30 военнослужащих присоединятся к обучению после возвращения из зоны СВО.