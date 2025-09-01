Губернатор Котюков: Ветераны СВО станут новым кадровым резервом Красноярского края

Программа «Сибирский характер», стартовавшая 23 февраля как дополнение к федеральному проекту «Время героев», отобрала 60 ветеранов из более чем 1000 заявок от жителей ДНР, Красноярского края и других регионов. Еще 30 военнослужащих присоединятся к обучению после возвращения из зоны СВО.