«Всегда приятно встречаться с Путиным»: Моди о встрече с президентом РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил удовлетворение от очередной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) по итогам переговоров с российским лидером, состоявшихся перед открытием саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.
«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным», — отметил индийский премьер в своей публикации.
К своему сообщению он приложил фотографии, сделанные во время общения с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита.
«Продолжается общение в Тяньцзине. Обмен мнениями с президентом Путиным и председателем Си Цзиньпином во время саммита ШОС», — добавил Моди.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин призвал ШОС к решительному противостоянию блоковой политике.
