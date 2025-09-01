Ричмонд
Глава союзного РФ государства одобрил планы по расширению производства ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын утвердил планы по сооружению трёх новых предприятий ракетно-производственного комплекса.

Лидер КНДР Ким Чен Ын утвердил планы по сооружению трёх новых предприятий ракетно-производственного комплекса. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава союзного РФ государства провёл инспекцию модернизированных производственных линий и ознакомился с текущей ситуацией и перспективами формирования государственного ракетно-производственного кластера.

Ким Чен Ын заявил, что ввод новых мощностей позволит удовлетворить перспективные потребности ракетных войск КНДР и обеспечит надёжную гарантию наращивания боезапаса ключевых ракетных подразделений.

Лидер отметил, что в течение четырёх лет реализации действующего пятилетнего плана была успешно выполнена программа расширения ракетного производства в соответствии с перспективными потребностями вооружённых сил, а также налажено серийное изготовление различных типов ракет.

Читайте также: «Подвиги в зарубежной операции»: Ким Чен Ын встретился с родными погибших на СВО солдат.

